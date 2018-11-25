Вайсфельд: Дацюку в 40 лет всё равно, капитан он или нет, он просто хочет играть

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию с нападающим СКА Павлом Дацюком. После проигрыша (1:3) в матче с ЦСКА защитник «армейского» клуба Антон Белов заявил, что решение лишить Дацюка должности капитана было спущено сверху.

«Не знаю, что за подковёрная возня в СКА, мы же не знаем, по какой причине это происходит. Игроков много, у всех должна быть игровая практика, отсюда и ротация. А Дацюка, возможно, хотят поберечь к плей-офф, мы же не знаем.

Решение о лишении Дацюка капитанства принимали сверху? Меня вообще удивляет, что эту проблему так все обсуждают, этот вопрос надо задать Роману Ротенбергу или Илье Воробьёву. Дацюку в 40 лет уже всё равно, капитан он или нет. Он же сказал, что просто хочет играть в хоккей. А фразу «бороться с мельницами» можно понять по-разному. Может быть, он хотел сказать, что хочет играть в хоккей, а остальное его не интересует.

Он «привёз» третий гол? За 40 лет человек может разочек «привезти», ничего страшного. Он же не каждый день «привозит», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.