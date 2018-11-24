Белов — о Дацюке: Павел — профессионал, он точно будет не злиться, а работать

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал результат матча с ЦСКА (1:3).



«Серия поражений в матчах с ЦСКА – это психология? Не думаю, что в этом дело. В принципе, хорошо играли, может, чуть-чуть физически подсели. Если помните, при Быкове четыре года назад тоже все игры в «регулярке» проиграли им. Готовимся дальше. Мне кажется, мы вышли с другим настроем на сегодняшний матч. Женя Кетов в первой смене показал наш настрой. Мы бились, работали. Такую команду, как ЦСКА, нужно переработать.



Не работает большинство именно в играх с ЦСКА? Соперник другого уровня. Чуть-чуть везения не хватает, все штанги обстучали.

Капризов перед матчем сказал, что СКА не самый сильный соперник? Олимпийский чемпион, наверное, может так говорить. А что касается нас, то была интересная игра.



Дацюк больше не капитан команды? Не думаю, что буква — предмет торга. Решение сверху принимается, мы особого значения этому не придаём. Дацюк обижен? Да перестаньте. Павел — профессионал. Он точно не будет злиться, а будет работать ещё больше», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.