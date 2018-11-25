Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов забросил 100-ю шайбу в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов отметился результативным броском в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо».



На 12-й минуте форвард реализовал численный перевес, отправив шайбу в ближний угол, а в роли ассистента выступил Пётр Хохряков. Для 27-летнего Бурдасова этот гол стал 100-м в КХЛ. Ранее Антон защищал цвета «Трактора», СКА, «Авангарда» и ЦСКА. Нападающий проводит 28-й матч в нынешнем сезоне, он забросил 14-ю шайбу, а также отметился пятью результативными передачами.

Видео гола Бурдасова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В середине второго периода подопечные Николая Цулыгина обыгрывают соперника со счётом 2:1.