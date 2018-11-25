Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча с минским «Динамо» (6:1).
«Это очень хорошая победа. Ребята правильно подготовились к этой игре, хорошо настроились. Вышли не отбывать номер, а именно играть, и играть на победу. Особенно приятно победить, когда у нашего клуба день рождения, как раз с этим хотел поздравить всех болельщиков, а также клуб и руководство. Приятно, что сегодня выиграли и сделали подарок.
Дебют Никиты Филатова? По одной игре сложно что-то сказать, пытался и старался что-то создавать, может быть, где-то не получилось, будем смотреть следующие игры и делать выводы.
Когда появится Солодухин? Пока неизвестно, очень сложно, он лечится. Каждый раз пробует, выходит, опять лечится. Сложно сказать», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.
Цулыгин: хоккеисты «Салавата» вышли не отбывать номер, а играть на победу