«Слован» — «Авангард»: стали известны составы команд

«Слован» и «Авангард» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Братиславе сегодня, 25 ноября, начало – в 19:30 мск.



«Слован»:



Чилиак (Штепанек);

Серсён — Яношик, Червены — Таффе — Ржепик;

Клок – Грман, Лишка — Сукель — Еглич;

Месарош — Шварны, Лунтер – Бэйли – Лампер;

Бачик, Слобода – Чипчура – Ро.



«Авангард»:



Бобков (Шилин);

Медведев – Франсон, Широков – Зернов – Михеев;

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Петров;

Чудинов — Пивцакин, Галимов — Семёнов — Манукян;

Мартынов – Яремчук, Фисенко – Стась – Кошелев.



«Авангард» подходит к матчу с дружиной Владимира Орсага с серией из двух поражений, а словацкая команда проиграла три раза подряд.

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