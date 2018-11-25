«Слован» — «Авангард»: стали известны составы команд

«Слован» и «Авангард» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Братиславе сегодня, 25 ноября, начало – в 19:30 мск.
«Слован»:
Чилиак (Штепанек);
Серсён — Яношик, Червены — Таффе — Ржепик;
Клок – Грман, Лишка — Сукель — Еглич;
Месарош — Шварны, Лунтер – Бэйли – Лампер;
Бачик, Слобода – Чипчура – Ро.
«Авангард»:
Бобков (Шилин);
Медведев – Франсон, Широков – Зернов – Михеев;
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Петров;
Чудинов — Пивцакин, Галимов — Семёнов — Манукян;
Мартынов – Яремчук, Фисенко – Стась – Кошелев.
«Авангард» подходит к матчу с дружиной Владимира Орсага с серией из двух поражений, а словацкая команда проиграла три раза подряд.
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