Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (3:5).
«Локомотив» с победой. Мы неплохо играли, было движение до второй пропущенной шайбы. Когда счёт стал 3:2, «Локомотив» перехватил инициативу и уже доминировал. В третьем периоде мы проиграли в движении, в стыках, плохо боролись, и соответственно такой результат. Готовимся к следующему матчу.
Все ли установки на игру команда выполнила? У нас сейчас вынужденно много молодых ребят играет, которые после счёта 3:1 пошли искать счастье в атаке. Очень много отдали сил в матче с «Йокеритом», и, возможно, нас физически не хватило на третий период. Конечно, это заслуга «Локомотива», но мы не так хотели сыграть», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.
Скабелка: «Барыс» проиграл в движении, в третьем периоде не хватило сил