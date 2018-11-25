Скабелка: «Барыс» проиграл в движении, в третьем периоде не хватило сил

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (3:5).



«Локомотив» с победой. Мы неплохо играли, было движение до второй пропущенной шайбы. Когда счёт стал 3:2, «Локомотив» перехватил инициативу и уже доминировал. В третьем периоде мы проиграли в движении, в стыках, плохо боролись, и соответственно такой результат. Готовимся к следующему матчу.



Все ли установки на игру команда выполнила? У нас сейчас вынужденно много молодых ребят играет, которые после счёта 3:1 пошли искать счастье в атаке. Очень много отдали сил в матче с «Йокеритом», и, возможно, нас физически не хватило на третий период. Конечно, это заслуга «Локомотива», но мы не так хотели сыграть», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

Тут у всех проблемы. Что творится на Востоке КХЛ «Автомобилист» и «Авангард» не так хороши, как казалось на старте. Но есть и плюсы, даже у «Сибири» и «Адмирала».