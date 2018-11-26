Давыдов: Дацюк — большой мастер, но он не становится моложе

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о форварде СКА Павле Дацюке. По ходу сезона ветеран лишился капитанской нашивки и был переведён в третье звено.



«Дацюк — большой мастер, но, к сожалению, он не становится моложе. Это, увы, видно и по его игре. В любом случае в истории Дацюка хочется видеть больше прозрачности. Не совсем понятно, что с этим хоккеистом произошло.



В советском хоккее с ветеранами не церемонились? Не надо стричь советский хоккей одной гребёнкой. В одних клубах к ветеранам действительно относились сверхжёстко, в других к ним было нормальное отношение, а в третьих, наоборот, сверхмягкое», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

После проигрыша (1:3) в матче с ЦСКА защитник «армейского» клуба Антон Белов заявил, что решение лишить Дацюка должности капитана было принято сверху.