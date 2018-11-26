Якуб Коварж отправился с «Автомобилистом» на выездную серию

«Автомобилист» отправился на трёхматчевую выездную серию, информирует пресс-служба команды.



В поездку «Автомобилист» отправился в следующем составе:



Вратари: Якуб Коварж, Андрей Макаров, Владимир Сохатский;



Защитники: Кирилл Лямин, Ефим Гуркин, Георгий Мишарин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Даниил Валитов, Алексей Василевский;



Нападающие: Найджел Доус, Дэн Секстон, Александр Торченюк, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Евгений Грачёв, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артём Гареев, Егор Миловзоров, Максим Рассейкин, Стефан Да Коста.



В состав включён голкипер Якуб Коварж, не принимавший участия в матчах с 4 ноября из-за травмы. Станислав Егоршев, Никита Трямкин, Виталий Попов и Георгий Белоусов восстанавливаются после травм. По прогнозам сроки восстановления — от трёх до шести недель.



В ходе выездного турне уральская команда встретится с «Салаватом Юлаевым» (27 ноября), «Авангардом» (29 ноября) и «Барысом» (1 декабря).

Тут у всех проблемы. Что творится на Востоке КХЛ «Автомобилист» и «Авангард» не так хороши, как казалось на старте. Но есть и плюсы, даже у «Сибири» и «Адмирала».