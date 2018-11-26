«Динамо» М – «Йокерит»: Егор Бабенко дебютирует в составе хозяев

Стали известны составы на матч московского «Динамо» и «Йокерита», который состоится сегодня, 14 ноября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В составе команды Владимира Крикунова дебютирует Егор Бабенко.



«Динамо» Москва:



Ерёменко (Бочаров);

Миронов – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Алексеев;

Волков – Никулин, Брюквин – Индрашис – Макаров;

Койвисто – Меньшиков, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Зайцев – Пепеляев, Муранов – Ефремов – Бабенко.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё – Лепистё, Йоэнсуу – Норман – О’Нилл;

Лёв – Грант, Иконен – Маннинен – Йормакка;

Йенсен – Лауридсен, Вярн – Плэтт – Мозес;

Столлери – Ниеми – Пильстрём.