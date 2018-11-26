Стали известны составы на матч московского «Динамо» и «Йокерита», который состоится сегодня, 14 ноября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В составе команды Владимира Крикунова дебютирует Егор Бабенко.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Миронов – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Алексеев;
Волков – Никулин, Брюквин – Индрашис – Макаров;
Койвисто – Меньшиков, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Зайцев – Пепеляев, Муранов – Ефремов – Бабенко.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Кивистё – Лепистё, Йоэнсуу – Норман – О’Нилл;
Лёв – Грант, Иконен – Маннинен – Йормакка;
Йенсен – Лауридсен, Вярн – Плэтт – Мозес;
Столлери – Ниеми – Пильстрём.
«Динамо» М – «Йокерит»: Егор Бабенко дебютирует в составе хозяев