Московское «Динамо» обыграло «Йокерит», у Ерёменко — шат-аут

Московское «Динамо» на домашней площадке сумело взять верх над финским «Йокеритом», встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Таким образом, финский клуб потерпел восьмое поражение подряд в регулярных чемпионатах КХЛ.



Первая шайба в матче была заброшена на 18-й минуте — точным броском отметился форвард «Динамо» Вадим Шипачёв. Во втором периоде москвичи упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе Дмитрия Кагарлицкого, больше голов во встрече забито не было. Сухой матч оформил голкипер бело-голубых Александр Ерёменко.

Посмотреть видео голов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19