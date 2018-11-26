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Московское «Динамо» обыграло «Йокерит», у Ерёменко — шат-аут

Московское «Динамо» обыграло «Йокерит», у Ерёменко — шат-аут
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней площадке сумело взять верх над финским «Йокеритом», встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Таким образом, финский клуб потерпел восьмое поражение подряд в регулярных чемпионатах КХЛ.

Первая шайба в матче была заброшена на 18-й минуте — точным броском отметился форвард «Динамо» Вадим Шипачёв. Во втором периоде москвичи упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе Дмитрия Кагарлицкого, больше голов во встрече забито не было. Сухой матч оформил голкипер бело-голубых Александр Ерёменко.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2018, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2 : 0
1:0, 1:0, 0:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Шипачёв (Кулёмин, Моисеев) – 17:22 (5x5), 2:0 – Кагарлицкий – 37:19 (4x5)

Посмотреть видео голов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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