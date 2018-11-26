Чернышенко: в связи с выборами в регионе надеемся, что «Адмирал» решит проблемы

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко поделился мнением о ситуации с дальневосточным «Адмиралом». КХЛ ранее наложила дисквалификацию на генерального директора Сергея Сошникова и запретила клубу трансферы. Сошников уже покинул «Адмирал».



«Санкции были связаны с невыполнением обязательств конкретными людьми, которые нас подвели и не выполнили своих обязательств перед игроками. Поэтому лига применила такой жёсткий способ санкций. В связи с выборами в регионе мы надеемся, что клуб решит проблемы и выйдет с последних позиций. Мы считаем, что команда способна на большее, чем показывает сейчас», — приводит слова Чернышенко ТАСС.



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