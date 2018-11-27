«Давос» отправил в отставку Арно Дель Курто, он возглавлял клуб 22 года

«Давос» отправил в отставку главного тренера Арно Дель Курто, информирует официальный сайт швейцарского клуба. Легендарный швейцарский тренер работал с «Давосом» на протяжении 22 лет.

С «Давосом» Дель Курто шесть раз становился чемпионом Швейцарии (2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015), пять раз становился обладателем Кубка Шпенглера (2000-2001, 2004, 2006, 2011). В сезоне-2015/16 швейцарский клуб добрался до стадии полуфинала лиги чемпионов.

В этом сезоне впервые с 1993 года «Давос» рискует остаться без плей-офф, именно по этой причине Дель Курто уволен с занимаемой должности.

«Давос» выигрывал чемпионат Швейцарии чаще любого другого клуба — 31 раз. «Давос» является организатором и хозяином известного турнира Кубок Шпенглера.