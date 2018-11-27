Алексей Терещенко подписал пробный контракт с минским «Динамо»

Нападающий Алексей Терещенко заключил пробное соглашение с минским «Динамо», информирует официальный сайт команды.



Терещенко родился в Можайске. Воспитанник московского «Динамо» был задрафтован «Далласом» в 2000 году в третьем раунде под общим 91-м номером. Но всю карьеру Алексей провёл в России. Биография нападающего состоит из трёх известных клубов: московского «Динамо», казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева». Причём во всех Терещенко становился чемпионом России! В 2000 и 2005 годах Алексей выиграл золото в составе «Динамо», в 2006 и 2010 годах — в составе «Ак Барса», 2008-м — в «Салавате Юлаева». Помимо этого нападающий является обладателем Кубка европейских чемпионов в форме «Ак Барса» (2007).



В рядах московского «Динамо» Терещенко провёл четыре последних сезона. В чемпионате-2017/18 он сыграл 27 матчей и набрал 9 (2+7) очков и 22 минуты штрафа при показателе полезности "+4".