Хартли: по определённым причинам Якимов давно не тренировался с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о перспективах новичка — форварда Богдана Якимова.



«Мы провели хорошую встречу с Богданом. По определенным причинам он давно не тренировался с «Нефтехимиком», но полон энергии и настроя. Конечно, Якимов пока отстает от других ребят в плане знания нашей системы, но он будет нагонять в этом. Отличный габаритный нападающий, будет стараться и работать.



С кем он будет играть? Пока не знаем, на данный момент нет чёткой уверенности. Нам очень повезло, что в команде мало травмированных. Ребята выздоравливают и возвращаются в строй. Например, Макс Тальбо и Максим Березин очень близки к возвращению. Это даёт нам глубину состава, а это в свою очередь приводит к тому, что трудно принимать решение об итоговом составе на игру. Поэтому пока не могу сказать, кто будет партнерами Якимова в ближайших домашних матчах», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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