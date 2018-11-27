Сидоренко: надеемся, Терещенко проявит в «Динамо» лидерские качества

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился ожиданиями от игры с «Йокеритом» и прокомментировал подписание Алексея Терещенко.



«Йокерит» — обученная, грамотная команда. В ней много сильных игроков. Понимаем, что на стороне соперника опыт, индивидуальное мастерство. Главное – сыграть против «Йокерита» дисциплинированно, организованно, надежно и строго в обороне. Плюс агрессивные действия в атаке.



Смотрим с ребятами видео, беседуем. Просим не удаляться. Тут, конечно, многое связано с физическими кондициями. Пока функциональное состояние не позволяет сохранять нужный темп три периода.



Почему выставили на драфт отказов Казионова и Степанова? Буду краток: они не оправдали ожиданий. Давали время проявить себя, но у них не получилось. Терещенко? Разговаривал с Алексеем. Это опытный хоккеист и ответственный человек, который всегда был в команде лидером, являлся связующим звеном в коллективе. Надеюсь, что он и в «Динамо» проявит лидерские качества. А о функциональном состоянии Терещенко еще рано делать выводы», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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