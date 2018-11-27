«Северсталь» — «Барыс»: стали известны составы команд

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и астанинского «Барыса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 ноября, начало игры — в 19:30 мск.



«Северсталь»:



Фурх (Магарилов);

Лукомцев — Корнеев, Пестушко — Казионов — Лапин;

Кудако — Кулда, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Сычушкин — Калашников, Григоренко — Коротков — Странски;

Хохлов — Верёвкин, Монахов — Карлин — Рыбин.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Михайлис;

Даллмэн — Полохов, Петухов — Бойд — Старченко;

Маклюков — Климонтов, Асетов — Сагадеев — Акользин;

Ибраибеков — Семёнов, Панюков — Гренц — Шевченко.



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