Стали известны составы череповецкой «Северстали» и астанинского «Барыса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 27 ноября, начало игры — в 19:30 мск.
«Северсталь»:
Фурх (Магарилов);
Лукомцев — Корнеев, Пестушко — Казионов — Лапин;
Кудако — Кулда, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Сычушкин — Калашников, Григоренко — Коротков — Странски;
Хохлов — Верёвкин, Монахов — Карлин — Рыбин.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Михайлис;
Даллмэн — Полохов, Петухов — Бойд — Старченко;
Маклюков — Климонтов, Асетов — Сагадеев — Акользин;
Ибраибеков — Семёнов, Панюков — Гренц — Шевченко.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Северсталь» — «Барыс»: стали известны составы команд