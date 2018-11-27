Цулыгин — о 22 матчах Ткачёва без голов: прошёл все сочетания, но не идёт игра

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги проигранного матча с «Автомобилистом» (2:4).



«Старались, пытались, но ничего не смогли сделать, не смогли взломать оборону соперника и пробить Коваржа. Примерно такая же игра была и в Екатеринбурге, то есть переиграла их оборона и вратарь. Почему не смогли забить «Автомобилисту» второй раз в сезоне? Потому что они хорошо сыграли в обороне и вратарь очень надежно отыграл. Сегодня забили, но, к сожалению, не засчитали.



Сложно ли перестраиваться после игры с минским «Динамо»? После крупной победы всё равно тяжело головой перестроиться, и этот матч не был исключением. Хорошо, что потом всё равно вошли в игру и уже играли нормально. Что сказали арбитры после отменённого гола? Они сказали, что была визуальная помеха вратарю.



Ткачёв не забивает 22 матча подряд? Он прошёл уже все сочетания, поиграл со всеми игроками и почему-то игра у него не идёт все равно. Будем сейчас применять какие-то другие способы, чтобы искать, как его вернуть в игру. Будет ли наказан Жарков за необязательное удаление? Будем смотреть, разбираться по этому поводу, здесь много вопросов и к нему, и к другим тоже», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

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