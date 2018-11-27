«Автомобилист» победил «Салават» в Уфе, прервав неудачную полосу

В Уфе местный «Салават Юлаев» потерпел поражение во встрече с екатеринбургским «Автомобилистом», игра завершилась со счётом 0:2. Подопечные Андрея Мартемьянова прервали полосу из трёх проигранных матчей.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 25-й минуте: заброшенной шайбой отметился форвард гостей Александр Кучерявенко. На старте третьего периода Анатолий Голышев удвоил преимущество «Автомобилиста» в счёте, шайба стала победной. Сухой матч записал в свой актив голкипер Екатеринбурга Якуб Коварж, впервые вышедший на лёд после травмы.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19