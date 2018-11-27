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«Автомобилист» победил «Салават» в Уфе, прервав неудачную полосу

«Автомобилист» победил «Салават» в Уфе, прервав неудачную полосу
Хоккей / КХЛ

В Уфе местный «Салават Юлаев» потерпел поражение во встрече с екатеринбургским «Автомобилистом», игра завершилась со счётом 0:2. Подопечные Андрея Мартемьянова прервали полосу из трёх проигранных матчей.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 25-й минуте: заброшенной шайбой отметился форвард гостей Александр Кучерявенко. На старте третьего периода Анатолий Голышев удвоил преимущество «Автомобилиста» в счёте, шайба стала победной. Сухой матч записал в свой актив голкипер Екатеринбурга Якуб Коварж, впервые вышедший на лёд после травмы.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2018, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
0 : 2
0:0, 0:1, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Кучерявенко (Крикунов, Секстон) – 24:24 (5x4), 0:2 – Голышев (Доус) – 44:05 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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