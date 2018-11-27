Монахов: как дипломированный специалист скажу: скорость нельзя наработать

Нападающий череповецкой «Северстали» Сергей Монахов поделился мнением о скоростных качествах хоккеистов.



«У нас вся команда работает одинаково, нет отдельных занятий. На «предсезонке» мы работаем над техникой, чтобы мы выросли как хоккеисты, а в сезоне — над физической формой. Естественно, идёт отработка и скоростных качеств. Но, как дипломированный специалист по физической культуре, должен сказать, что скоростные качества не нарабатываются, они врождённые.



Закончил «Лесгафт», тренерский факультет, несколько лет назад. Увы, не получилось дотянуть до красного диплома. Как выяснилось, не хватило одной пятёрки, а мне сказали уже постфактум, что можно было бы исправить лишь один предмет. Но я не переживаю по этому поводу, цели взять именно красный диплом не было», — цитирует игрока официальный сайт клуба.