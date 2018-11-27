Скабелка: довольны результатом, но не качеством игры «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного матча с «Северсталью» (5:3).



«Мы приехали сюда после непростой игры в Ярославле. Там тоже вели 3:1, но в итоге проиграли. В третьем периоде «Локомотив» нас переиграл. Сейчас было важно правильно восстановиться и подготовиться к матчу с «Северсталью».



Мы довольны, что взяли непростые два очка. Ведя в счёте, позволяем сопернику создавать моменты, над этим ещё нужно работать.



Для зрителей, думаю, хороший был матч. Хозяева могли со счёта 1:4 переводить игру в овертайм. Мы довольны результатом, но не качеством игры», — приводит слова специалиста официальный сайт череповецкого клуба.



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