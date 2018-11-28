«Лос-Анджелес» взял реванш у «Ванкувера», Илья Ковальчук очков не набрал

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Счёт в матче открыл американский нападающий «королей» Алекс Иафалло. Его ассистентами выступили Анже Копитар и Дастин Браун. Хозяевам удалось отыграться за 3,5 минуты до конца третьего периода, когда Маркус Гранлунд удачно подправил бросок Алекса Биеги от синей линии. Победу команде Уилли Дежардена принёс всё тот же Браун, в овертайме поразивший ворота Якоба Маркстрёма.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 9 минут 5 секунд и нанёс один бросок в створ ворот. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин отыграл 18.49.

«Лос-Анджелес» взял реванш у «Ванкувера» за поражение в предыдущем матче. В Лос-Анджелесе команда Трэвиса Грина была сильнее — 4:2.