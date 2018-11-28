Пастрняк: надо отдать должное Нюландеру. Он добивается, чего заслуживает

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился мнением о контрактной ситуации нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера.

«Это на сто процентов сложно. Когда мы играем вместе, то оба любим хоккей. Ему однозначно сейчас нелегко не играть, но я так понимаю, что это его желание. Я искренне надеюсь, что в скором времени он сможет играть. Мне его не хватает. Я желаю ему всего хорошего и надеюсь, что он скоро подпишет контракт. Мы с ним общаемся, но эти вещи не затрагиваем. Мне немного знакома его ситуация по прошлому году, все с тобой пытаются поговорить о контракте. Мы же об этом не говорим, общаясь на обычные темы.

Стоит отдать ему должное. Он уже долгое время не играет, но сохраняет спокойствие. Что бы ни случилось, надо сохранять спокойствие и добиваться того, что ты, как считаешь, заслуживаешь. Это на всю жизнь», — цитирует Пастрняка официальный сайт НХЛ.

Если договор не будет подписан до 1 декабря, то Нюландер не сможет играть в НХЛ в нынешнем сезоне.