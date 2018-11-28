Тренер «Ак Барса» объяснил, почему Пол Постма пропустит игру с «Торпедо»

Тренер «Ак Барса» Александр Смирнов перед матчем с «Торпедо» прокомментировал изменения в составе и назвал сильные стороны команды соперника.

«Настроение боевое, ребята серьёзно готовятся к сегодняшнему сопернику. «Торпедо» в последних играх выступает очень хорошо. Мы, естественно, хотим продолжить свою победную серию. Нужно сыграть дисциплинированно, выполнять игровое задание. Команда соперника быстрая, боевая. Надо постараться не попасть на их контратаки, они у них очень опасные. И самим создавать больше ситуаций для завершения атак, создавать трафик перед вратарём.

Постма пропускает матч? Это обычная ротация, мы стараемся давать играть всем защитникам. Здесь нет ничего нового», — цитирует Смирнова официальный сайт казанского клуба.