«ТХК, живи» — болельщики проводили из хоккея игроков несуществующего клуба

24 ноября в Твери во дворце спорта «Юбилейный» состоялись проводы из хоккея Михаила Потякина, Дениса Абдуллина и Никиты Бондарева, информирует Спортивный портал Тверской области. Весной 2017 года ТХК прекратил 22-летнюю историю.

В составе ТХК они выиграли медали Российской хоккейной лиги, а затем стали двукратными обладателями бронзовых медалей ВХЛ. В минувшем сезоне Потякин, Абдуллин и Бондарев завершили спортивную карьеру. Сегодня все трое живут и работают в Москве — в хоккейной академии Абдуллина. Но болельщики ТХК решили устроить для них официальные проводы.

Когда Михаил, Денис и Никита в свитерах ТХК вышли на лёд, трибуны «Юбилейного» встали и под сводами спорткомплекса воскресла история. «ТХК! ТХК!».

Видео также можно посмотреть на канале Tverigrad Информационный портал в YouTube.