Юдин: когда мы играли, Назаров никогда на лёд не выходил

Бывший защитник СКА Александр Юдин заявил, что смог бы победить Хабиба Нурмагомедова и Андрея Назарова в драках на льду.

«Когда я разговаривал с Борисом Петровичем Михайловым и спрашивал его, как стать знаменитым, он сказал: «Ты должен в каком-то одном деле быть лучшим». Лучше меня всё равно кто-то катается, а дрался и защищал команду я в то время лучше всех.

Победил бы я Хабиба? Конечно, на льду смогу победить всех. И этого бойца, и вообще любого. Белая акула в воде лучше всех, правильно? Я – лучший на льду. У кого-то треугольник, у кого-то – ринг. Карелин всех победит на своём татами – чемпионов по всем видам спорта нет.

Назаров? Андрей – сильный боец, но в НХЛ он то выигрывал, то проигрывал. Просто у него больше практики, и он повыше. А у меня больше желания. Когда мы играли, он никогда не выходил на лёд. Когда я в «Спартаке» играл и был локаут, он отказался со мной драться. Если бы на лёд вышел, был бы этот бой, которого мне как раз не хватает для полной коллекции», — цитирует Юдина «Невский Спорт».