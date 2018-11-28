Мэттьюс: начало сезона было фантастическим, с нетерпением жду шанса вернуться

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал о восстановлении после травмы. Мэттьюс пропустил 14 матчей регулярного чемпионата из-за повреждения плеча. Нападающий травмировал плечо в результате силового приёма со стороны защитника Джейкоба Трубы в матче с «Виннипег Джетс».

«Я хорошо себя чувствую. На тренировках ребята были аккуратны со мной, но в единоборствах я чувствовал себя комфортно. Думаю, я готов завтра сыграть. Мне нужно пообщаться с медицинским штабом, но у меня сложилось впечатление, что я готов играть.

Думаю, всё будет в порядке, я много катался в последние две недели. С нетерпением жду возвращения в игру. Я сильно скучал, смотрел всякие шоу, чтобы как-то убить время. Начало сезона было фантастическим для меня. Очень хотелось помочь команде в пропущенных матчах, но было здорово наблюдать, как хорошо играют ребята. Мы побеждаем, а это главное», – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Мэттьюс провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 10 шайб и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени.