Ковальчук: впервые в карьере провёл весь третий период в запасе

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал понижение своего игрового времени с приходом нового главного тренера Уилли Дежардена.



«Я не понимаю что значит находиться на скамейке, ведь я впервые в жизни оказался в такой ситуации. Впервые в карьере я просидел весь третий период в запасе, но мне всё равно. Мы победили и это главное. Вне зависимости от того кто и сколько проводит времени на площадке.



Да, вероятно, мне стоит улучшать свою игру в обороне, однако в 35 лет не так просто поменять свой стиль. Очевидно, что показатель «минус 13» – это не то, о чём я мечтал. Приложу все усилия, чтобы выйти из минуса», – цитирует Ковальчука TSN.

В последнем матче Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Ванкувером» со счётом 2:1.