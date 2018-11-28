Денис Куляш и Александр Бумагин расторгли контракты с «Северсталью»

«Северсталь» объявила о прекращении сотрудничества с защитником Денисом Куляшом и форвардом Александром Бумагиным. Контракты расторгнуты по соглашению сторон. Ранее команда поместила игроков в список отказов.



В нынешнем сезоне 35-летний Куляш провёл 24 матча, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности «-3». В среднем за матч опытный защитник проводил на льду 16 минут 25 секунд.



Бумагин принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи при аналогичном показателе полезности. Единственную шайбу в сезоне Александр забросил 20 сентября.

В ходе нынешнего сезона череповецкая команда уволила наставника Александра Гулявцева, впоследствии его заменил Андрей Разин.