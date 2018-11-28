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«Локомотив» одолел «Нефтехимик» по буллитам, отыграв разницу в две шайбы

«Локомотив» одолел «Нефтехимик» по буллитам, отыграв разницу в две шайбы
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» встречался с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнекамске и закончилась со счётом 4:3 Б в пользу гостей.

«Волки» обеспечили преимущество в две шайбы к 4-й минуте игры. Сначала «железнодорожников» огорчил Рафаэль Бикмуллин, а затем первым голом в составе команды Андрея Назарова отметился Дамир Мусин. Гостям потребовалось восемь минут для того, чтобы восстановить паритет — результативными бросками отметились Максим Афанасьев и Якуб Накладал. В середине третьей двадцатиминутке Андрей Локтионов вывел «Локомотив» вперёд, а Юусо Пуустинен перевёл встречу в овертайм, отличившись на предпоследней минуте. Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где успех сопутствовал гостям.

«Локомотив» продлил победную серию до трёх матчей, а «Нефтехимик» проиграл в третий раз подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2018, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 4
2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Локомотив
Ярославль
1:0 – Бикмуллин – 01:35 (5x5), 2:0 – Мусин (Падакин, Пуустинен) – 04:38 (5x5), 2:1 – Афанасьев (Накладал, Картаев) – 10:58 (5x5), 2:2 – Накладал – 12:37 (5x5), 2:3 – Локтионов (Контиола, Афанасьев) – 51:59 (5x5), 3:3 – Пуустинен (Руохомаа, Мусин) – 58:53 (6x4), 3:4 – Кронвалль – 65:00 ( ПБ)
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