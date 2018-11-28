«Локомотив» одолел «Нефтехимик» по буллитам, отыграв разницу в две шайбы

«Нефтехимик» встречался с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнекамске и закончилась со счётом 4:3 Б в пользу гостей.



«Волки» обеспечили преимущество в две шайбы к 4-й минуте игры. Сначала «железнодорожников» огорчил Рафаэль Бикмуллин, а затем первым голом в составе команды Андрея Назарова отметился Дамир Мусин. Гостям потребовалось восемь минут для того, чтобы восстановить паритет — результативными бросками отметились Максим Афанасьев и Якуб Накладал. В середине третьей двадцатиминутке Андрей Локтионов вывел «Локомотив» вперёд, а Юусо Пуустинен перевёл встречу в овертайм, отличившись на предпоследней минуте. Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где успех сопутствовал гостям.



«Локомотив» продлил победную серию до трёх матчей, а «Нефтехимик» проиграл в третий раз подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.