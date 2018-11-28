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Билялетдинов: Лукоянов очень много работает, я доволен его отношением

Билялетдинов: Лукоянов очень много работает, я доволен его отношением
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением об игре с «Торпедо» (5:1).

«Игра сложилась, ребята действовали с хорошим настроением. Сразу забили и вообще забрасывали хорошие шайбы. Весь матч играли, не останавливались, я доволен тем, что не бросили работать. В третьем периоде все играли до конца, считаю, это правильно.

Мы сразу забили, всю игру провели на подъёме, на кураже. Многие вещи получались, атаковали достаточно много и остро.

Педан не играл из-за ротации. Мы постоянно кого-то меняем в составе. Тренерский штаб не может одну игру кому-то дать, а потом его поменять. Даём провести два матча или три, чтобы играли все.

Лукоянов очень много работает, я доволен его отношением. Весь труд, который он вкладывает в игру, воплощается в голы», — цитирует специалиста официальный казанского клуба.

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