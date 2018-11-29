Ян Коларж выбыл из строя на длительный срок, он провёл 205 матчей подряд

Защитник «Амура» Ян Коларж получил травму ноги и выбыл из строя на длительный срок, информирует хабаровский клуб в своём «инстаграме». Ранее один из ведущих защитников «Амура» не пропустил ни одной игры по состоянию здоровья с начала сезона-2015/16. «Железная» серия чешского игрока составила 205 матчей.

В этом сезоне 32-летний защитник забросил 2 шайбы и сделал 6 результативных передач в 29 мачтах регулярного чемпионата при показателе полезности «-6» и 10 минутах штрафного времени. В среднем за матч Коларж проводил на льду 23 минуты 9 секунд, являясь лидером команды Николая Борщевского по этому показателю.

Ранее «Амур» из-за травм потерял защитников Максима Кондратьева, Павла Турбина, а также Никиту Камалова, выступающего за «Сокол» в ВХЛ.