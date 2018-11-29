Никита Задоров провёл красивый силовой приём против Доминика Симона

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду победил «Питтсбург Пингвинз» — 6:3.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 19 минут 6 секунд и отметился красивым силовым приёмом против чешского форварда «Пингвинз» Доминика Симона. Всего за матч Никита выполнил восемь силовых приёмов, став лучшим игроком матча по этому показателю.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Колорадо».

Команда Джареда Беднара не испытывала проблем на протяжении первых 39 минут матча. Самуэль Жирар, Эрик Джонсон и Колин Уилсон обеспечили хозяевам комфортный задел в счёте — 3:0. Однако команде Майка Салливана удалось вернуться в игру и отыграться. Капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби хватило пяти минут, чтобы оформить натуральный хет-трик (три шайбы подряд), но этого не хватило, чтобы гости сумели набрать очки. Победу «Эвеланш» принесли Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон (поразил пустые ворота) и Карл Сёдерберг.