Сидни Кросби обогнал Илью Ковальчука по голам за карьеру в НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду победил «Питтсбург Пингвинз» — 6:3.

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Одним из главных героев матча стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадский форвард оформил натуральный хет-трик, причём три шайбы уложились в пятиминутный интервал. Благодаря этому Кросби обогнал форварда «Лос-Анджелеса» Илью Ковальчука (422) по голам за карьеру в НХЛ, а также обогнал Никласа Лидстрёма (1142) по очкам.

Видео третьей шайбы Кросби также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

31-летний Кросби за карьеру в НХЛ провёл 885 матчей, в которых отличился 424 раза и сделал 720 результативных передач при показателе полезности «+175».