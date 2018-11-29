Итоги дня НХЛ для россиян: шайбы Дадонова и Тарасенко, восемь хитов Задорова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В пяти матчах дня приняли участие 13 российских хоккеистов.
На счету Владимира Тарасенко гол, два броска в створ и один силовой приём за 18 минут и 42 секунды, проведённых на льду (3.16 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-2» и 33% выигранных вбрасываний за 10.43 (0.44 — в меньшинстве). Никита Сошников остался на скамейке запасных. Антон Худобин отразил 30 бросков из 33. На счету Александра Радулова показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 3 блок-шота за 18 минут и 46 секунд, проведённых на льду. У Валерия Ничушкина бросок и силовой приём за 8.11.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|30 из 33
|90,9
|4:3 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-2
|0
|0
|1
|0
|33%
|10.43
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|18.42
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|-1
|0
|5
|0
|0
|-
|20.04
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|08.11
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|3
|0
|3
|-
|18.46
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|0
|44%
|20.40
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|2
|1
|0
|0
|67%
|09.51
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|8
|0
|-
|19.06
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|0
|1
|0
|2
|-
|20.31
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|1
|-
|16.12
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|16.29