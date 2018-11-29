Итоги дня НХЛ для россиян: шайбы Дадонова и Тарасенко, восемь хитов Задорова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В пяти матчах дня приняли участие 13 российских хоккеистов.

На счету Владимира Тарасенко гол, два броска в створ и один силовой приём за 18 минут и 42 секунды, проведённых на льду (3.16 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-2» и 33% выигранных вбрасываний за 10.43 (0.44 — в меньшинстве). Никита Сошников остался на скамейке запасных. Антон Худобин отразил 30 бросков из 33. На счету Александра Радулова показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 3 блок-шота за 18 минут и 46 секунд, проведённых на льду. У Валерия Ничушкина бросок и силовой приём за 8.11.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 30 из 33 90,9 4:3 ОТ