Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Итоги дня НХЛ для россиян: шайбы Дадонова и Тарасенко, восемь хитов Задорова

Итоги дня НХЛ для россиян: шайбы Дадонова и Тарасенко, восемь хитов Задорова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В пяти матчах дня приняли участие 13 российских хоккеистов.

На счету Владимира Тарасенко гол, два броска в створ и один силовой приём за 18 минут и 42 секунды, проведённых на льду (3.16 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-2» и 33% выигранных вбрасываний за 10.43 (0.44 — в меньшинстве). Никита Сошников остался на скамейке запасных. Антон Худобин отразил 30 бросков из 33. На счету Александра Радулова показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 3 блок-шота за 18 минут и 46 секунд, проведённых на льду. У Валерия Ничушкина бросок и силовой приём за 8.11.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Худобин«Даллас»30 из 3390,94:3 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-2001033%10.43
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+000210-18.42
Дадонов (н)«Флорида»1+0-10500-20.04
Ничушкин (н)«Даллас»0+000110-08.11
Радулов (н)«Даллас»0+0+10303-18.46
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-1011044%20.40
Каменев (н)«Колорадо»0+0+1210067%09.51
Задоров (з)«Колорадо»0+000180-19.06
Зайцев (з)«Торонто»0+0+10102-20.31
Ожиганов (з)«Торонто»0+0-10211-16.12
Киселевич (з)«Флорида»0+0-10000-16.29
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент