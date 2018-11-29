Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте сообщила имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки в тройку лучших не попали.

Первой звездой матча стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:3). Американский форвард из-за повреждения пропустил предыдущие 14 матчей.

Второй звездой назван капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, оформивший натуральный хет-трик в игре с «Колорадо Эвеланш» (3:6). Благодаря этому Кросби обогнал форварда «Лос-Анджелеса» Илью Ковальчука (422) по голам за карьеру в НХЛ, а также обогнал Никласа Лидстрёма (1142) по очкам.

Замкнул топ-3 нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Питтсбургом».