Макдэвид: «Эдмонтон» понимает, что хочет Хичкок. Это не самый красивый хоккей

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал об изменениях в философии игры «нефтяников» после назначения Кена Хичкока на должность главного тренера.

«Мы начинаем понимать, как он хочет, чтобы мы играли. Это не самый красивый хоккей. Это работа, это игра в защите. Зато это эффективно. Мы боролись в каждом матче. Мы потеряли несколько очков на выезде, но вернулись домой и действовали эффективно. Просто работать, работать по всей территории льда, возвращаться назад, идти в прессинг. Все эти сообщения были услышаны», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Хичкок провёл в НХЛ 22 сезона, в течение которых возглавлял «Даллас» (1995-2002, 2017/18), который под его руководством завоевал Кубок Стэнли в 1999 году, «Филадельфию» (2002-2006), «Коламбус» (2006-2010) и «Сент- Луис» (2011-2017).