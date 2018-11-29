Ю. Александров: игроки «Сочи» верили в себя, и удача к нам повернулась

Защитник хоккейного клуба «Сочи» Юрий Александров поделился впечатлениями от волевой победы в матче с «Амуром» в Хабаровске (3:2 Б).



«Уступали две шайбы, но продолжали работать, верить в себя — удача к нам повернулась. В прошлых играх мало забивали, но сегодня где-то отскок помог, клюшку подставили, шайба зашла в ворота. Мы пытались с пятака забросить, с ближней дистанции, „Амур“ хорошо нас накрывал, пришлось чаще использовать броски от синей линии, они нас и выручили. Поездка получилась очень непростой, такая волевая победа команду определенно взбодрит», — передаёт слова Юрия Александрова корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.



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