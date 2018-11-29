Борщевский: важный момент в поражении от «Сочи» — игроки «Амура» не затряслись

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (2:3 Б).



«Команда вышла заряженной, мы пообщались ребятами, они вышли с хорошим настроем, в отличие от матча с „Сибирью“. В третьем периоде увеличили преимущество, но не смогли довести игру до победы. Опять получились ошибки в своей зоне, но есть важный момент — ребята не затряслись, отыграли до конца.



Мурыгина не буду винить в пропущенных шайбах, он достаточно выручал сегодня, играл уверенно. Посмотрим дальние броски, но там показалось, что были рикошеты. Мы тщательно разбирали противника, знали, что „Сочи“ играет активно в меньшинстве, просто в некоторых ситуациях нужно играть проще — мы дважды получали удаление, когда играли в большинстве, можно сказать, что упустили два шанса», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.