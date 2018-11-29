«Каролина» выставила на драфт отказов голкипера Дарлинга

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» выставил на драфт отказов вратаря Скотта Дарлинга, сообщает в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Боб Маккензи. Согласно правилам, в течение 24 часов голкипера может забрать любая команда лиги. В составе «ураганов» претендуют на позицию основного голкипера Пётр Мразек и Кёртис Макиленни.



29-летний голкипер в текущем регулярном чемпионате принял участие в семи встречах, заработав две победы при коэффициенте надёжности 3,14 и отражая 89,2% бросков.



Дарлинг выступает за «Каролину» с прошлого сезона, ранее вратарь выступал за «Чикаго Блэкхоукс». В чемпионате-2017/18 голкипер отыграл 43 матча, одержав 13 побед при коэффициенте надёжности 3,18 и отражая 88,8 броска.