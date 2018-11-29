Яндач: я был удивлён голом Дронова, он играет после травмы

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился впечатлениями от матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:0).



«В начале игры нам было тяжело, но потом смогли забить. Я очень доволен всеми игроками, тем, как они работали. Долго до этого не играл наш второй вратарь Загидулин, но сегодня он сыграл хорошо. Мы довольны. Готовимся к игре с «Авангардом».



Шайба Дронова? Я был тоже удивлен тем, что он сделал. Он начинает играть после травмы. Помогал сегодня много, забил красивый гол», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».

Посмотреть видео гола можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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