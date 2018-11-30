Тальбо: «Авангард» идёт шаг за шагом, от игры к игре

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (3:0).

«Чувствую себя хорошо. Приятно вернуться в игру, особенно в таком матче, ведь он был очень важен. Рад, что внёс вклад в общую победу.

Думаю, мы уверенно сыграли. Каждый был активен. Мы не мудрили. Все хорошо выполняли свою работу. Если говорить обо мне, я чувствовал себя хорошо. Хоть я и не играл какое-то время, я усердно тренировался, чтобы вернуться и быть абсолютно готовым. Я очень рад, что сегодня вышел на лёд, надеюсь, продолжу и дальше.

В первом периоде они хорошо действовали, создали несколько моментов. Бобков выручил. Дальше мы играли плотно, защищали свою зону и не давали противнику завладеть шайбой. Идём шаг за шагом, от игры к игре. Готовимся к следующему матчу», — приводит слова Тальбо пресс-служба «Авангарда».