Бобков: проблема «Авангарда» — игра в большинстве, это ключ к победам

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (3:0).



«Мы забили два очень важных гола в начале матча, это придало нам уверенности. Дальше можно было попроще играть в своей зоне, а не бежать вперёд сломя голову. Второй период отыграли — 0:0, в третьем забили ещё один гол. Лучший сейв? Наверное, на Доусе, когда прошла поперечная передача.



В первом периоде было видно, насколько «Автомобилист» опасен в контратаках, постоянно проходили поперечные пасы. Думаю, что мы проделали хорошую работу перед игрой и разобрали соперника.



Определённо эта победа придаст команде уверенности. Ни в коем случае не надо сбавлять, нужно продолжать в том же духе. Самая большая проблема у нас была — игра в большинстве. В последних семи играх уже всё неплохо, высокий процент. Если будем забивать в большинстве, то будет намного легче. Соперник удаляется в каждой игре, ещё ни разу не обошлись без удалений. Поэтому большинство — это ключ к победам», — передаёт слова Бобкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Авангард» уверенно победил «Автомобилист» в Балашихе