Панарин в матче с «Миннесотой» забросил 7-ю шайбу в сезоне

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Миннесотой Уайлд» (4:2, завершился второй период). Ассистентами выступили форварды Пьер-Люк Дюбуа и Скотт Харрингтон. Ворота «Уайлд» защищает Деван Дубник.

Эта шайба стала для российского нападающего 7-й в сезоне. Всего в НХЛ он отметился 260 (95+165) баллами за результативность в 260 матчах.

Видео гола Панарина доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне Панарин набрал 82 (27+55) очка в 81 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+23». Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры о новом контракте с «Коламбусом» были приостановлены стороной игрока после начала сезона.