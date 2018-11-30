Кучеров обогнал прошлогоднего обладателя «Арт Росс Трофи» в гонке бомбардиров

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в победном домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4) и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

Россиянин обогнал капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, с которым у них было по 33 очка перед стартом игрового дня, но Макдэвид смог отметиться лишь одним набранным очком в матче с «Лос-Анджелес Кингз».



Таким образом, Кучеров набрал 35 (10+25) очков в 26 матчах. От замыкающего тройку лидеров форварда «Торонто» Митча Марнера его отделяет одно очко, а самым результативным хоккеистом сезона продолжает оставаться нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (10 голов и 32 передачи в 25 матчах).