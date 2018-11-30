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С семерых игроков ХК «Россошь» сняты обвинения в употреблении мельдония

С семерых игроков ХК «Россошь» сняты обвинения в употреблении мельдония
Хоккей / МХЛ

С семерых молодых перспективных хоккеистов были сняты обвинения в нарушении антидопинговых правил.

По информации юридической группы «Клевер Консалт», семь игроков клуба «Россошь» из Воронежской области, выступающего в Национальной молодёжной хоккейной лиге, добились оправдания в ходе разбирательства в РУСАДА. В апреле 2018 года появилась информация, что они применяли мельдоний, после чего их отстранили от тренировок.

В ходе масштабного расследования с достаточной степенью достоверности установлено, что единственная реальная версия произошедшего, добытая спортсменами и не опровергнутая РУСАДА, заключается в том, что спортсмены действительно не употребляли милдронат умышленно, а мельдоний попал к ним через пищевую добавку, которая была намеренно загрязнена третьим лицом.

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение не применять наказание в виде дисквалификации.

В допинг-пробах семи игроков ХК «Россошь» обнаружен мельдоний
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