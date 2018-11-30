«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:4. Видеообзор матча с голом Никиты Кучерова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4) и вышел на первое место в лиге, прервав беспроигрышную серию гостей из 10 встреч.



В составе победителей отличились Дэн Джирарди, Алекс Киллорн, Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Седрик Пакетт. У«клинков» дубль оформил Сэм Райнхарт, ещё по голу на счету Земгуса Гиргенсонса и Тейджа Томпсона.



В активе Кучерова 2 очка, показатель полезности «-1», 4 броска в створ за 20 минут и 17 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва голевая передача, «+1», 3 броска, 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 21.36.



Кучеров вышел на четвёртое место в лиге по набранным очкам. Никита продлил результативную серию до восьми матчей.

Кучеров обогнал лучшего игрока мира. Макдэвид остался позади в гонке бомбардиров Серия Никиты продолжилась. А серия «Баффало» — нет.