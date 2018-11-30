Легенды отечественного хоккея презентовали игровую форму «Кубка Легенд»

Легендарные отечественные хоккеисты презентовали игровую форму пятого «Кубка Легенд».



Турнир с участием самых титулованных хоккеистов ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Крыльев Советов» пройдёт при поддержке компании «Норникель» 8-9 декабря на открытой арене «ЛУЖКИ.Клуб» и будет посвящен 100-летию со дня рождения Анатолия Тарасова.



Игроки выйдут на лёд в форме, дизайн которой создан по мотивам экипировки четырёх московских клубов 60-70 годов ХХ века. Этот период был богат на победы как для «армейцев», когда под руководством Тарасова клуб становился чемпионом СССР 18 раз, так и для сборной страны. С 1963 по 1971 год с тренерским тандемом Аркадий Чернышёв – Анатолий Тарасов команда девять раз подряд брала золото чемпионатов мира и трижды — олимпийское золото.



Свитера команд-участниц «Кубка Легенд» представили двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, участник Суперсерии-72 Владимир Лутченко (ЦСКА), серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Александр Голиков («Динамо»), чемпион Финляндии Евгений Штепа («Крылья Советов») и олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады Сергей Шепелев («Спартак»).



В декабре сильнейшие хоккеисты XX века будут бороться за Кубок Легенд. На лёд открытой арены «ЛУЖКИ.Клуб» выйдут Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Виталий Прохоров, Сергей Бабинов, Владимир Малахов, Виктор Шалимов и многие другие.