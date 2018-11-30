«Торпедо» и «Динамо» Р проведут контрольные матчи со сборной Великобритании

Нижегородское «Торпедо» и рижское «Динамо» в 2019 году проведут контрольные матчи со сборной Великобритании, информирует официальный сайт Федерации хоккея Великобритании.

Рижское «Динамо» встретится со сборной Великобритании 6 февраля 2019 года в Ковентри. «Торпедо» проведёт две встречи с британской командой – 27 и 28 апреля в Ноттингеме и Шеффилде.

Ранее Континентальная хоккейная лига в этом сезоне в рамках KHL World Games организовала по два матча регулярного чемпионата нынешнего сезона в Вене и Цюрихе.

В апреле сборная Великобритании спустя почти четверть века вернулась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. В мае 2019 года британская команда примет участие в мировом первенстве в Словакии.