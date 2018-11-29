В апреле 2019 года три команды из КХЛ сыграют в Великобритании

Генеральный секретарь Федерации хоккея Великобритании Энди Френч рассказал о перспективе проведения матча КХЛ на территории страны.



«KHL World Games показали хоккей высокого уровня. Здесь не так много борьбы, но скорость игры совершенная иная, чем в европейских чемпионатах.



Как вы знаете, наша сборная впервые за 25 лет пробилась в элитную группу чемпионатов мира и у нас есть проблемы с поиском соперников. Сильнейшие сборные играют между собой, и для нас это было сложной задачей. У нас есть договоренность о том, что в апреле 2019 года к нам в гости приедут три команды из КХЛ, одна из игр точно будет проходить в Шеффилде.



О клубе КХЛ в Великобритании ходит много разговоров. У нас в стране живёт и работает много россиян. Качество нашей лиги растёт, и появление клуба КХЛ никак не повлияет на развитие хоккея, а только поможет», — цитирует Френча Sport24.