«Авангард» обменял Максима Минеева в «Северсталь»

«Авангард» обменял защитника Максима Минеева в «Северсталь», информирует официальный сайт череповецкого клуба. Взамен «ястребы» получили денежную компенсацию. Двусторонний контракт с игроком рассчитан до конца сезона.

На профессиональном уровне Минеев начал выступать в составе «Омских Ястребов» в МХЛ. В этом сезоне 21-летний защитник сыграл лишь один матч на уровне КХЛ, проведя на льду чуть больше 2,5 минут. В общей сложности за три сезона в лиге Максим принял участие в 55 матчах, забросив 4 шайбы и сделал 8 результативных передач при показателе полезности «+12».

На протяжении большей части сезона-2018/19 Минеев находился в расположении ханты-мансийской «Югры», выступающей в ВХЛ. За «Югру» Максим провёл 7 матчей и набрал 1 (1+0) очко при полезности «+3».